Jet yakıtı yüklü tanker 24 saattir alev alev yanıyor. Kargo gemisiyle çarpıştı

İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında, Kuzey Denizi'nde seyreden Portekiz bayraklı Solong kargo gemisi ile ABD bandıralı Stena Immaculate petrol tankerinin çarpışması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Çarpışmanın etkisiyle tankerdeki 220.000 varil jet yakıtı denize sızarken, yangın 24 saattir kontrol altına alınamadı. Solong gemisinde ise tehlikeli kimyasal maddeler arasında sodyum siyanür bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kazanın çevresel etkilerinin uzun vadeli olabileceği konusunda uyarıyor.

1 MÜRETTEBAT KAYIP

İlk müdahale sırasında İngiltere Sahil Güvenlik ekipleri, her iki gemiden toplam 36 mürettebatı sağ kurtardı. Ancak Solong gemisine ait bir personelin kayıp olduğu açıklandı.

Arama-kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalırken, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Matthew Atkinson, kayıp personelin yoğun aramalara rağmen bulunamadığını bildirdi. Kazadan kurtulan bir mürettebat üyesi, "Alevlerin arasından çıktığımızda saçlarımız yanmıştı" diyerek olayın dehşetini anlattı.

EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

Kaza sonrası denize sızan jet yakıtı, çevre uzmanlarını endişelendiriyor. Exeter Üniversitesi'nden deniz bilimci Paul Johnston, yakıt sızıntısının kuşlar, balıklar ve deniz memelileri için ölümcül olabileceğini belirtti. Reading Üniversitesi'nden çevre uzmanı Alex Lukyanov ise petrolün "suda yavaş parçalanan ve kalıcı" bir tür olduğunu, temizleme çalışmalarının haftalar sürebileceğini vurguladı.

KİMYASAL SIZINTI RİSKİ

Solong kargo gemisindeki 15 konteynerde sodyum siyanür ve içeriği bilinmeyen alkol bulunduğu açıklandı. Southampton Üniversitesi Denizcilik Uzmanı Dr. Seyidvahid Vakili, sodyum siyanür sızıntısı olması durumunda deniz ekosisteminin ciddi tehlike altında kalacağını belirtti.

Vakili, "Bu tür kimyasalların temizlenmesi için özel ekipman gerekir. Sızıntı kontrol altına alınmazsa, sonuçları korkunç olabilir" dedi.

KAZANIN NEDENİ MERCEK ALTINDA

Yetkililer, Grangemouth’tan Rotterdam’a giden Solong gemisinin, İngiltere'nin Hull kenti yakınlarında demirli Stena Immaculate’e nasıl çarptığını araştırıyor. Kazaya ilişkin soru işaretleri devam ederken, denizdeki akıntılar ve kötü hava koşullarının çarpışmaya neden olabileceği değerlendiriliyor.

ÇEVRESEL BEDEL AĞIR OLABİLİR

İngiltere Başbakanlık Ofisi, kazanın çevresel etkilerinin "çok ciddi" olabileceğini duyurdu. Uzmanlar, kazanın ardından jet yakıtı ve kimyasalların geniş bir alana yayılabileceğini, bunun da Kuzey Denizi’nde ekolojik dengeleri bozabileceğini söylüyor. Temizlik çalışmaları devam ederken, kazanın denizcilik güvenliği açısından bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor.