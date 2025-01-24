JetBrain, yapay zeka destekli kodlama asistanı Junie'yi tanıttı

Yazılım geliştirme araçlarıyla tanınan JetBrains, Java ve Kotlin için IntelliJ IDEA gibi yeni yapay zeka destekli kodlama asistanı Junie’yi duyurdu. Junie, geliştiricilerin yeni uygulamalar oluşturmasına, mevcut projelere yeni özellikler eklemesine ve bu projelerin bağlamını anlamasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı.

JetBrains, Junie’nin performansını kanıtlamak için popüler SWE-Bench Verified benchmark'ını kullandı. 500 yaygın yazılımcı görevini kapsayan bu ölçekte Junie, görevlerin %53,6'sını tek seferde başarıyla tamamladı. Her ne kadar en yüksek performans %64,6 ile Weights & Biases’ın “Programmer O1 crosscheck5” modeli tarafından elde edilmiş olsa da JetBrains, bu skoru “umut verici” olarak değerlendirdi. Junie’nin en büyük avantajı, JetBrains’in popüler entegre geliştirme ortamlarıyla (IDE) sıkı entegrasyonu sayesinde kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıması.

JetBrains’in açıklamasında, “Yapay zeka tarafından üretilen kodlar, geliştiriciler tarafından yazılanlar kadar hatalı olabilir. Ancak Junie, geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda kod kalitesini artırmayı da hedefliyor. JetBrains IDE'lerinin gücünü ve büyük dil modellerini bir araya getirerek kod oluşturabilir, incelemeler yapabilir, test yazabilir ve bu testlerin geçip geçmediğini doğrulayabilir” ifadeleri yer aldı.

ERKEN ERİŞİM PROGRAMI İLE SUNULUYOR

Junie, şu an için yalnızca Linux ve Mac üzerinde çalışabiliyor ve IntelliJ IDEA Ultimate ile PyCharm Professional IDE’lerinde kullanılabiliyor. WebStorm desteği ise yakında eklenecek. Ancak bu yenilikçi hizmeti denemek isteyenlerin, bir bekleme listesi üzerinden erken erişim programına katılması gerekiyor.

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