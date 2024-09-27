Jigolo oldu... Çağatay Ulusoy'un duş sahnesi tartışma yarattı

Başrollerini Ebru Şahin ve Şenay Gürler ile paylaştığı 'Tam Bir Centilmen' filmindeki duş sahnesi sosyal medyayı salladı.

Rol aldığı her projede adından söz ettiren Çağatay Ulusoy şimdide Netflix için çektiği yeni filmiyle gündeme bomba gibi düştü. Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler ile başrolünü paylaştığı filmde bir jigoloyu canlandırıyor.

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğindeki "Tam Bir Centilmen" filmindeki cesur sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sahneler biri de Çağatay Ulusoy'un duş sahnesi oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Filmde yer alan duş sahnesinde Çağatay Ulusoy'un bel gamzeleri bile görüldü. O sahnenin görüntüsü kısa sürede gündem olurken 'bunu da gördük', 'gamzesi bile varmış', 'belindeki gamzeleri bile gördük' gibi yorumlar yapıldı.

"Jigololuk yapan çekici bir adamın hayatı, bir kadına âşık olmaya başlamasıyla altüst olur. Artık gerçek isteklerini ve ihtiyaçlarını keşfetmesi gerekecektir" konulu film, izleyenleri merak ettirdi.