Jim Gaffigan'ın espirisi gerginlik yarattı

Eski başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, 17 Ekim Perşembe günü New York'ta düzenlenen Al Smith Yemeği'nde yer aldılar. Bu yemek, seçim yıllarında politik adayların alay konusu olduğu ve hayır kurumları için bağış toplandığı geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor. Yemekte sunuculuk yapan komedyen Jim Gaffigan, Trump çiftinin hemen yanında otururken, özellikle Donald Trump'a yönelik bazı cesur şakalar yaptı.

Gaffigan'ın Şakası Ortamı Gerdi

Gaffigan, Donald Trump'ın Haitili göçmenlerle ilgili yaptığı yanlış iddialar ve 2005 yılında ortaya çıkan Hollywood Access kaseti üzerinden espriler yaptı. Gaffigan, Trump'ın geçmişte yaptığı müstehcen konuşmalarla Haitili göçmenlerin Ohio'da evcil hayvanları yediği yönündeki asılsız iddialarını kıyaslayarak, “Başkan Trump, göçmenlerin kedileri yiyip yemediğinden bahsetti. Bu, kampanyasında ikinci kez bir kedi meselesinin gündeme geldiği bir konu," şeklinde espri yaptı. Donald Trump şakaya gülümserken, Melania Trump'ın tepkisiz kalması dikkat çekti. Gaffigan’ın bu cesur esprisine salondaki izleyicilerin bazıları gülümserken, bazıları sessiz kalmayı tercih etti.

TARTIŞMALI KASET VE TRUMP'IN TEPKİSİ

Gaffigan'ın esprilerine referans olan 2005 yılındaki ses kaydı, Trump’ın kadınlar hakkında müstehcen yorumlar yaptığı bir anı içeriyordu. Trump, Access Hollywood sunucusu Billy Bush ile yaptığı bir sohbette kadınları taciz edebileceğini söylemişti. Bu kayıt, 2016 başkanlık seçimleri sırasında ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı. Gaffigan’ın şakasına rağmen Donald Trump bu konudaki rahat tavrını sürdürürken, Melania Trump’ın tepkisiz kalması, çiftin bu konudaki farklı tutumlarını gözler önüne serdi.

MELANİA TRUMP’IN TEPKİSİZLİĞİ VE ÖZEL HAYATI

Bu olay, Melania Trump’ın Donald Trump’ın cinsel skandallarına karşı daha önce sergilediği tepkisizliği hatırlattı. Bir kaynak, Mart 2023'te yaptığı açıklamada, Melania Trump’ın, Donald Trump’ın yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a ödediği iddia edilen sus parasıyla ilgilenmediğini belirtmişti. Melania Trump’ın bu tür skandallardan uzak durmaya çalıştığı ve Mar-a-Lago’da kendi hayatını yaşamaya devam ettiği ifade edildi.