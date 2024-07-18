Joao Felix geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Joao Felix geliyor

Atletico Madrid gözden çıkardı. Portekizli ünlü futbolcunun yeni adresini duyurdular.

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nün Portekizli yıldız oyuncu Joao Felix'i gözden çıkardığı belirtildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı.

Gazetedeki habere göre Aston Villa da Felix'i istedi. Ancak Felix'in Jose Mourinho'nun takımında olmak istediği, bu yüzden de Fenerbahçe'nin transferni gerçekleştirmeye çok yakın olduğu bildirildi.

Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Ancak bekleneni veremeyince önceki sezon Chelsea'ye, geçen sezon da Barcelona'ya kiralık olarak gönderilmişti.

Barcelona'nın Joao Felix'i tekrar kiralamayı düşünmediği, Atletico Madrid'in ise oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istediği vurgulandı.

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