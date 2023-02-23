Fenerbahçe'nin yıldızına ciddi talip. Joao Pedro Brezilya yolcusu

Portekiz basını Fenerbahçelileri üzecek haberi duyurdu. Portkiz'de çıkan haberlere göre Cruzeiro sezon başlamadan önce kadrosuna bir hücum takviyesi yapacak.

Brezilya temsilcisinin, bu doğrultuda son olarak gündemine Sarı - Lacivertlilerin oyuncusu Joao Pedro'yu aldığı açıklandı.

Pedro'nun Avrupa'da futbolunda en iyi döneminde olmamasına rağmen Cruzeiro'nun finansal durumu nedeniyle yapılacak görüşmelerin Brezilya ekibi için zor olabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 15 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.