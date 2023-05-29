Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüştü. Biden 'Erdoğan F-16'yı ben İsveç’in NATO üyeliğini gündeme getirdim'

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüştü. Biden 'Erdoğan F-16'yı ben İsveç’in NATO üyeliğini gündeme getirdim'

Görüşme sonucunda Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladığını belirtti ve görüşmede F-16 satışı konusunu gündeme getirdiği, kendisinin ise İsveç'in NATO üyeliğini dile getirdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği ve Türk halkı için hayırlı sonuçlar dilediği bildirildi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme konusunda anlaşmaya vardı.

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Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Biden'ın telefon görüşmesinde Türkiye'ye F-16 satışı olasılığını gündeme getirdiği ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasından vazgeçmesini talep ettiği belirtildi. Bu konunun önümüzdeki haftalarda daha ayrıntılı olarak ele alınacağı ifade edildi.

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu henüz onaylamamış durumda. Türkiye, İsveç'in terörle mücadele konusunda daha fazla adım atmasını istiyor ve güvenlik endişelerinin giderilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini iddia ediyor. NATO görüşmeleri, Türkiye'deki seçim süreci nedeniyle durmuştu.

İsveç, NATO'nun 32. üye ülkesi olmayı umarak, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek ittifak zirvesine katılmayı hedefliyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmiş ve ortak güvenliğin gelecekteki bir öncelik olduğunu belirtmişti.

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