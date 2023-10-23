Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım...

ABD Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

KAYNAK: DHA
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım...

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısından bu yana Gazze sınırını geçerek ihtiyaç sahibi Filistinlilere dağıtılan ilk iki insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladı. Liderler bu kritik yardımın Gazze'ye akışının devam edeceğini teyit ettiler. Liderler, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Hamas tarafından alıkonulan diğer tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları ve diğer sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması için devam eden çabaları ele aldı” denildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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