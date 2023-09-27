Joe Biden yine düşüyordu: Son anda kurtuldu

ABD Başkanı Joe Biden, Michigan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir kez daha düşme tehlikesi atlattı.

KAYNAK: İHA
Joe Biden yine düşüyordu: Son anda kurtuldu

ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha düşüyordu.

Başkanlık uçağı Air Force One ile Michigan’a gelen Başkan Biden, uçağın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu.

Son anda dengesini sağlayan Biden, merdivenlerden inerek kendisini karşılayanlar ile selamlaştı.

BİDEN DAHA ÖNCEDE BİRÇOK KEZ DÜŞMÜŞTÜ

Biden, en son 1 Haziran'da Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken ayağının kum torbasına takılması sonucu yere düşmüştü.

Biden'ın kazada yara almadığı ifade edilmişti.

Biden, geçtiğimiz yıl ise Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü.

Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

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