Joe Biden'ın adaylıktan çekildi. ABD'yi şimdi nasıl bir süreç bekliyor

Joe Biden “partimin ve ülkenin çıkarları doğrultusunda” ABD başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Peki şimdi ne olacak? Demokratların önde gelen bağışçılarından biri, başkanlık yarışında Joe Biden'ın yerine geçecek ismin belirlenme sürecinin “Donald Trump'ı Beyaz Saray'dan uzak tutacak en büyük şey olabileceğini”, ulusal ilgiyi çekeceğini ve Demokratlara yarışı yeniden şekillendirme şansı vereceğini söyledi.

DEMOKRAT CEPHEDE İŞLER NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Biden, çekilme açıklamasından kısa bir süre sonra eski adı Twitter olan X isimli sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda Kamala Harris'i Demokratların adayı olarak desteklediğini ilan etti. Ancak bu onun otomatik olarak Trump'ın karşısına çıkacak aday olacağı anlamına gelmiyor. Harris yüksek bir profilden ve ortak kampanyaları için şimdiden toplanan paradan faydalanıyor ancak Ağustos ortasında yapılacak Demokratik Ulusal Kongre (DNC) delegeleri nihai güce sahip ve bir aday adayını desteklemeleri gerektiğine dair bir kural yok, sadece “vicdanen kendilerini seçenlerin duygularını yansıtmaları” gerekiyor.

Neredeyse 4,000 delegenin tamamı parti ön seçimlerinde Biden'a taahhütte bulundu, ancak Biden onları “serbest bırakabilir" ve böylelikle adaylık sürecini hızlandırmaya çalışabilir. Kurultaydaki ilk oylamadan sonra delegeler artık “bağlı” değildir ve herhangi bir adaya oy verebilirler.

Delegelerle çalışan bir taban örgütü olan Delegates are Democracy'nin kurucusu Chris Dempsey yaptığı açıklamada “Kurallar açısından bakıldığında her şey açık: Delegeler istedikleri kişiye oy verebilirler. Siyasi açıdan bakıldığında eğer başkan yardımcısı desteklenmeye çağırılırsa delegeler buna uyabilir ama kimse bunu yapmak zorunda değildir” diye konuştu.

PARTİ YENİ BİR ÖN SEÇİM DÜZENLEYEBİLİR Mİ?

Bu, birkaç hafta öncesine kadar sıkıcı ve öngörülebilir görünen bir kampanyada çarpıcı, yeni ve belirsiz bir gelişmeye işaret edecektir. Demokrat temsilci Jim Clyburn “mini ön seçimlere” destek verdiğini ima etti ve deneyimli siyasi danışman James Carville de geçtiğimiz günlerde New York Times'da eski Demokrat başkanların moderatörlüğünde bir dizi belediye meclisi toplantısı yapılmasını savunarak “Taylor Swift'in tribünde olduğu Super Bowl'u düşünün. Gençler, yaşlılar ve bu ikisi arasındaki herkes tarihin gerçek zamanlı olarak yazıldığını görmek için maçları izleyecektir” diye konuştu.

İş dünyası liderleri ve akademisyenlerden oluşan bir üyelik kuruluşu olan Leadership Now Project, Demokratik Ulusal Kongre Kurallar Komitesi, tam üyelik ile zaman çizelgeleri ve tartışmalarla ilgili prosedürleri, kural değişikliklerini belirlemek için oy kullanılması gerektirdiğini ancak kongre öncesinde resmi bir seçim yapılmayacağını söylüyor.

Adaylık için herhangi bir eyaletten 50'den fazla olmamak kaydıyla 300 delegenin imzaladığı bir dilekçe gerekiyor. Her adayın ayrıca bir başkanlık kampanya komitesi kurması ve fon toplamak için Federal Seçim Komisyonu'na başvurması da lazım.

Bir Super Pac bağış toplama grubu kampanya için para toplanmasına yardımcı olabilirken, personel ve münazaralara seyahat masrafları gibi bazı giderler doğrudan adayın kampanya komitesi tarafından karşılanmak zorunda.

Peki Ağustos ayında 'açık parti kongresi' olabilir mi? Bu soruya cevap vermek oldukça zor. ABD siyasetinde “Açık Kongre”, hiçbir adayın delegelerin açık çoğunluğuna sahip olmaması nedeniyle önceden belirlenmiş bir aday olmadığında gerçekleşir. Bu durum büyük ilgi çeker ve partideki farklı kişilikler ve ideolojik gruplar arasındaki güçlü bölünmeleri, özellikle de Gazze'deki savaş konusundaki bölünmeleri vurgulama riski taşır. Bu durum, Milwaukee'de yapılan ve Trump ile yardımcısı JD Vance'in seçildiği, sıkı bir şekilde koordine edilen Cumhuriyet kongresiyle tezat oluşturacaktır.

BİDEN'IN YERİNE GEÇMESİ EN MUHTEMEL İSİM KİM?

Harris, anketlerde başkandan çok daha ileride olmamasına rağmen, Biden'ın yerini almak için lider konumda ve onun kampanya listesinde yer alıyor. Üst düzey bir Demokrat bağış toplayıcısı, Harris'in Biden'ın istifa etmesi halinde yerine geçme olasılığının “yüksek” olduğunu, çünkü hem çok az kişinin “tam olarak incelendiğini ya da yerinde bir ekibe sahip olduğunu” hem de siyah, kadın bir adayı kenara itmenin hassasiyetleri nedeniyle olduğunu söyledi.

Rakip adaylar arasında Kaliforniya valisi Gavin Newsom ve Michigan'dan Gretchen Whitmer da yer alıyor ve her ikisi de son aylarda ulusal çapta varlık gösterdiler.

Kentucky'den Andy Beshear ve Harris'in yakın zamanda birlikte kampanya yürüttüğü Kuzey Carolina'dan Roy Cooper gibi geleneksel Cumhuriyetçi eyaletlerden gelen diğer adaylar ise daha uzak ihtimaller. Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Ohio Senatörü Sherrod Brown da öyle. Pennsylvania valisi Josh Shapiro ve Illinois valisi JB Pritzker'in de adı geçiyor.

Biden'ın yerine geçecek herhangi bir adayın, daha geniş bir seçmen kitlesine hitap edebilmek için kendi aday eşini seçmesi gerekecektir.

BİDEN'IN TOPLADIĞI PARA KİME KALACAK?

Biden ve Harris, bu yılın ikinci çeyreğinde 270 milyon dolar (247 milyon Euro) toplayan bir kampanya komitesine önderlik ettiler. Harris başkan ya da başkan yardımcısı adayı olarak aday listesinde kalmaya devam ederse, harcanmamış fonlara erişimi devam edecek.

Leadership Now Project'e göre, federal katkı limitleri adaydan adaya transferleri seçim başına 2.000 dolarla sınırladığından, Biden kenara çekilirse, kampanyasının parayı bağışçılara iade etmeyi teklif etmesi gerekecek ve onlar da bu parayı yeni adayın kampanyasına katkıda bulunmak için kullanabilecek.

Biden'ın kampanyası ayrıca FEC kurallarına göre yeni adayın kampanyasıyla koordineli olarak 32 milyon dolara kadar harcama yapabilecek olan Demokratik Ulusal Kongre'ye de sınırsız miktarda para aktarabilir. Kampanya uzmanları, kalan fonların doğrudan adaya verilmeyebileceğini, ancak Super Pac bağış toplama gruplarının yaptığı gibi kampanyalarıyla uyumlu bir şekilde harcanabileceğini söylüyor.

Biden'ın kampanyasına ilişkin kaygılar arttıkça önde gelen bağışçıların kampanya katkılarında son dönemde yaşanan düşüşün ardından bazı Demokratlar, yeni bir adayın bağışçıları harekete geçirebileceğine ve Trump'ı yenmek için finansmanı artırabileceğine inanıyor.