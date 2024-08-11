John Travolta ve Kızı Ella, Paris Olimpiyatları'nda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
John Travolta ve Kızı Ella, Paris Olimpiyatları'nda

John Travolta ve kızı Ella Bleu Travolta , 2024 Paris Olimpiyatları'nda birlikte vakit geçirmenin tadını çıkarıyorlar! İkili, spor etkinliği sırasında Aşk Şehri'ndeki etkinliklere katılırken fotoğraflandı.

Travolta, 4 Ağustos'ta Paris'teki Roland Garros'ta İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak Djokovic arasında oynanan Erkekler Tekler Altın Madalya maçında Ella ile birlikte görüntülendi. Grease oyuncusu, 24 yaşındaki Ella ve oğlu Ben'i merhum eşi Kelly Preston ile paylaşıyor.

Onların arkasında tribünde Food Network'ten Guy Fieri ve eşi Lori Fieri oturuyordu . Bunlar, Paris'teki oyunlar sırasında sporculara desteklerini gösteren birçok yıldızdan sadece birkaçıydı.

Tenis maçına gitmeden önce 70 yaşındaki John ve Ella, 3 Ağustos'ta erkekler jimnastik yer egzersizleri finalinde ABD Takımı'nı destekliyordu. John, siyah kıyafetine mükemmel bir dokunuş katan siyah bereyle şık görünüyordu.

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