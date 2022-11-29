Johnny Depp yeni yaşını İstanbul’da kutlayacak

Hollywood'un yıldızı Johnny Depp, konser için İstanbul'a geliyor.
9 Haziran 1963 doğumlu olan Depp, rock müziğin efsane isimlerinden Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubuyla 8 Haziran’da vereceği Bükreş konserinden sonra NEO Events organizasyonu ile İstanbul’a gelecek.
Ünlü sanatçının doğum günü 10 Haziran’da LifePark’ta vereceği konser sırasında 12 bin seyircinin katıldığı dev bir partiye dönüşecek.
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