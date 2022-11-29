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Johnny Depp yeni yaşını İstanbul’da kutlayacak

Eski eşi Amber Heard’a açtığı dava ile dünya gündeminden düşmeyen Johnny Depp, İstanbul’a geliyor. Efsane yıldız, 60. yaş gününü 10 Haziran 2023 akşamı İstanbul’da vereceği konserde kutlayacak.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:22
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Johnny Depp doğum gününü İstanbul'da vereceği konserde kutlayacak

Johnny Depp yeni yaşını İstanbul’da kutlayacak
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Hollywood'un yıldızı Johnny Depp, konser için İstanbul'a geliyor. 

9 Haziran 1963 doğumlu olan Depp, rock müziğin efsane isimlerinden Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubuyla 8 Haziran’da vereceği Bükreş konserinden sonra NEO Events organizasyonu ile İstanbul’a gelecek.

Ünlü sanatçının doğum günü 10 Haziran’da LifePark’ta vereceği konser sırasında 12 bin seyircinin katıldığı dev bir partiye dönüşecek.

 

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