Johnny Depp kredi çekti evlerini kurtardı

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in borçlarını ödeyemediği iki evini hacizden kredi çekerek kurtardığı ortaya çıktı.

Johnny Depp kredi çekti evlerini kurtardı

Johnny Depp borçlarını ödeyemediği için Hollywood'daki iki evine haciz gelmişti.

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Depp, Bavyera kalesinin gotik bir kopyasına olan esrarengiz benzerliğiyle bilinen evlerden biri için Mart ayında büyük bir kredi almıştı. Ünlü isim, şato şeklindeki bu evin 5 milyon dolarlık borcunu ödeyememişti.

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10 MİLYON DOLARLIK KREDİ

Ancak DailyMail'in haberine göre; nakit sıkıntısı çeken Johnny Depp'in, iki evi için 10 milyon dolarlık bir kredi aldığı bildirildi.

Ünlü ismin 2016 yılında 4.28 milyon dolarlık hacizle karşı karşıya kalan N. Sweetzer Avenue'daki diğer evi, aktörün borcunu ödemesinin ardından tamamen yeniden Depp'e devredildi.

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60 yaşındaki oyuncu sekiz yatak odalı, 10 banyolu evi, 1995 yılında 2.15 milyon dolara satın almıştı. Depp'in, eski eşi ile davalarının faturası da dahil olmak üzere, 650 milyon dolarlık servetini pervasızca harcadığı biliniyor.

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ESKİ EŞİNDEN TAZMİNATINI ALDI

Öte yandan Depp, eski eşi Heard'ün kendisine borçlu olduğu 1 milyon doları geçtiğimiz ay almıştı. Paranın 200 bin dolarlık beş parçaya bölüneceği ve aktörün en sevdiği beş kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşu arasında eşit olarak paylaştırılacağı aktarılmıştı.


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