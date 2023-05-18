Johnny Depp'in dişleri olay oldu

Hollywood yıldızı Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile verdiği hukuk mücadelesi döneminde dışlandığı sinema dünyasına, Fransız yapımı "Jeanne Du Barry" filmiyle dönüş yaptı. Önceki gün açılış filmi olarak gösterildiği Cannes Film Festivali'nde, gösterim sonrası 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Depp, gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmişti. Kral XV. Louis rolüyle "Dönüşü muhteşem oldu" yorumları yapılan Amerikalı aktör, dün de Cannes'da basın karşısına geçerek ekip arkadaşlarıyla poz verdi.

Filmin hem başrol oyuncularından biri olan hem de yönetmenliğini üstlenen Fransız sanatçı Maiwenn Le Besco ve Fransız aktör Pierre Richard ile kameraların karşısına geçen Depp, bu defa dişleriyle gündeme geldi.

Rol arkadaşı ve yönetmeni Maiwenn ile samimi pozları, aralarındaki aşk iddialarını bir kez daha konuşulur hale getirirken, gülümsediği her fotoğrafla Depp'in dişleri ön plana çıktı ve diğer konuları unutturdu.

Aktörün kırmızı halıda yürürken çekilen fotoğrafları kısa sürede viral olurken, insanlar ünlü ismin sararmış dişlerine odaklandı.

Depp'in dişlerini görünce kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili birçok yorum yaptı.

"Neden Johnny'nin dişlerinin yakın çekim fotoğraflarını isteğim dışında görmek zorundayım?", "Sanki biri dişlerini kahverengiye boyamış gibi görünüyor" şeklinde yorumlar yazıldı.

100 milyon dolar ile 150 milyon dolar arasında bir serveti olduğu düşünülen oyuncunun, dişlerinin bakımı için paraya kıyamadığı şeklinde yorumlar da yapıldı.

