Johnny Depp'in intihar ettiği iddialarına karşı ilk açıklama geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

18 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Hollywood Vampires konseri son anda iptal edilmişti. Grubun "öngörülemeyen koşullar" nedeniyle konserden aniden vazgeçtiği bildirilmişti.

Macaristan basınına yansıyan haberlere göre; Johnny Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği belirtildi. Başka bir iddiaya göre ise; Johnny Depp intihar girişiminde bulundu.

Basına yansıyan haberlerin ardından Hollywood Vampires, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi Polonya, Almanya ve ABD'de görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.