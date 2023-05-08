Jokic'in 53 sayısı da Denver'ı kurtaramadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Phoenix Suns, Batı Konferansı Play-off'lar yarı finali dördüncü maçında Denver Nuggets ile karşılaştı.
Sahadan 129-124 galip ayrılan Suns, seride durumu 2-2'ye getirerek mücadeleyi 5. maça taşıdı.
Suns'ta Devin Booker ve Kevin Durant 36'şar sayı kaydetti. Landry Shamet 19 sayıyla ooynadı.
BÖYLESİ İLK KEZ OLDU
Denver Nuggets'ın oyuncusu Nikola Jokic, NBA tarihinde play-off maçında 53 sayı ve 11 asist yapan ilk pivot olarak tarihe geçti.
Phoenix Suns ile Denver Nuggets arasında oynanacak Play-off serisinin beşinci maçı 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 05.00'da oynanacak.