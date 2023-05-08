Jokic'in 53 sayısı da Denver'ı kurtaramadı

NBA Play-off'larda Phoenix Suns'ın sahasında Denver Nugget'sı yendiği maçta Nikola Jokic'in 53 sayılık performansı geceye damgasını vurdu.

Jokic'in 53 sayısı da Denver'ı kurtaramadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Phoenix Suns, Batı Konferansı Play-off'lar yarı finali dördüncü maçında Denver Nuggets ile karşılaştı.

Sahadan 129-124 galip ayrılan Suns, seride durumu 2-2'ye getirerek mücadeleyi 5. maça taşıdı.

Suns'ta Devin Booker ve Kevin Durant 36'şar sayı kaydetti. Landry Shamet 19 sayıyla ooynadı.

BÖYLESİ İLK KEZ OLDU

Denver Nuggets'ın oyuncusu Nikola Jokic, NBA tarihinde play-off maçında 53 sayı ve 11 asist yapan ilk pivot olarak tarihe geçti.

Phoenix Suns ile Denver Nuggets arasında oynanacak Play-off serisinin beşinci maçı 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 05.00'da oynanacak.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören Güncel
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular Güncel
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek Dünya
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor Spor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı Siyaset
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku Magazin
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku