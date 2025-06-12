Jonathan David Fenerbahçe'den servet istedi!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Jonathan David Fenerbahçe'den servet istedi!

Santrfor pozisyonu için Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'i listesine alan Fenerbahçe, Kanadalı oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerden ağızları açık bırakacak maaş ve imza ücreti istedi. İşte detaylar...

Dzeko'nun yerine forvet transferi için taarruza geçen Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Jonathan David’i listenin ilk sırasına yazdı. Diğer adaylar Kolo Muani ve Boniface Türkiye’ye gelmek istemedi.

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FENERBAHÇE İLE JONATHAN DAVID'E TEKLFİNİ YAPTI

Lille forması giyen yıldız golcü, bu sezon çıktığı 49 maçta 25 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Kanadalı yıldız, 9 milyon Euro yıllık ücret, 15 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Kanarya, Jonathan David’e 3 yıllık sözleşme ve 3 yıllık 3 taksitte imza parası ödeme planı sundu. David’de sorun çıkarsa rota Al Hilal’den Mitrovic’e dönecek.

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