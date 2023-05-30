Jorge Jesus: Kazanmak zorundayız

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus: Kazanmak zorundayız

Jesus'un maç öncesi açıklamaları şu şekilde;

''KAZANMAK ZORUNDAYIZ''
"Biz kendi görevimize odaklanıyoruz kazanmak zorundayız. Sadece bize bağlı değil, rakibe de bağlıyız. Kafamızdaki tek şey maçımızı kazanmak. Tempolu, sürekli gol arayışında bir oyun istiyoruz. Kazanırsak rakibimizin ne yapacağına bakacağız. Kupa dahil 3 maçımız kaldı. Hepsini kazanmak istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Harika bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum."

''ZOR BİR MAÇ OLACAK''
"Zor bir maç olacak. Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu. Forvetleri, ligin en iyi forvetlerinden biri. Fredy, oyuncum olmuştu. Haji Wright ilginç biri. Karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara çalıştık. İyi oyunculardan kurulu, organize bir takım. Biz de güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz ki istediğimiz galibiyeti alalım."

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