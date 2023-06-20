Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta da forma giyen Al Nassr takımının Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Benfica'da oynadığı dönemde teknik direktörü olan Jorge Jesus'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör arayışlarıyla ilgili konuşan Talisca, gündeme gelen Jesus için şunları söyledi:

"Benim için Portekiz'in en iyi teknik direktörü. Abel Ferreira'yı sadece Brezilya'ya gittiğinde tanıdım. Birlikte çalıştığım en iyi kişi Jorge Jesus.

Flamengo'da olduğu gibi Brezilya Milli Takımı'nda da çok iyi sonuç verir. Jesus, çok çalışkan ve o bir kazanan. O bir baba gibi. Sporcularla çılgınca bir iletişim kurma şekli var. Sahadaki alışkanlıklarımı ve kalitemi değiştirdi. Kariyerim çok gelişti. O bir psikopat. Sabah yedide gelir. Brezilya'da çok iyi sonuç verirdi."

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