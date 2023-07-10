Jorge Jesus'tan Galatasaray'a 120 milyon Euro

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'nun peşini bırakmıyor.

Jorge Jesus'tan Galatasaray'a 120 milyon Euro

Al-Hilal yöneticileri Galatasaray'da forma giyen İtalyan oyuncunun menjariyle bir araya geldi.

4 yıllık sözleşme için yıllık 30 milyon euro'dan 120 milyon euro teklif ettiler.

Kabul etmesi durumunda Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan serbes kalma bedelini ödemeye hazır olduklarını ilettiler.

Fotospor'un haberine göre Zaniolo teklifi düşünmek için zaman istedi. Araplar, İtalyan oyuncuya 15 gün süre verdi. Zaniolo'nun vereceği cevaba göre Al-Hilal farklı operasyonları da düşünecek.

Galatasaray ve AS Roma'nın gözü de Zaniolo'nun satışında. Jorge Jesus'un geçen transfer döneminde Fenerbahçe'ye aldırmak için çok uğraştığı Zaniolo ile Al-Hilal'de buluşmak istiyor.

İtalyan oyuncunun gözü ise yeniden Serie A'ya dönmekte. Taraftarı olduğu Juventus forması giymekte.

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