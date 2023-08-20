Jorge Jesus'tan Neymar itirafı: Sakat geldi

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılan ve Al-Hilal'in patronu olarak ikinci kez görevine başlayan Jesus, düzenlediği basın toplantısında Neymar'ın sakatlandığını doğruladı.

31 yaşındaki oyuncu, PSG'nin Lille'i 4-3 yendiği Ligue 1 galibiyetinde yer aldığı için 19 Şubat'tan bu yana herhangi bir maça çıkamadı.

Neymar, ayak bileğinden ameliyat oldu ve iyileşme süreci devam ediyor.

Jorge Jesus, "Neymar sakat geldi, küçük bir kas sorunu var. Tam olarak ne zaman dönecek ve normal bir şekilde oynamaya ve antrenman yapmaya hazır olacak bilmiyorum. Brezilya Milli Takımı'na alınmamalı, çünkü şu anda iyileşme süreci devam ediyor" dedi.