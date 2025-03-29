Jose Morais'tan skandal sözler

Bodrum FK, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ise açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Morais Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini söyledi.

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK DİLEDİ

Gazeteci Gökhan Dinç Morais'in bu sözlerini eleştirerek "TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derhal Bodrum FK teknik direktörü Jose Morais'i etik kuruluna sevk etmeli. Fenerbahçe'ye şampiyonluk dileyen adamın Fenerbahçe maçında yedek bıraktığı oyunculara baksınlar." dedi.

KADRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Morais ayrıca kadro eleştirilerine yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Eleştiriler normal. Çünkü hiçbirimiz aynı şekilde düşünmüyoruz. Herkesin düşüncesi farklı." dedi.