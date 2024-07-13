Jose Mourinho'lu Fenerbahçe patladı

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Jose Mourinho'lu Fenerbahçe patladı

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe, Avusturya kampının kapanışını muhteşem bir şekilde yaptı.
Son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertli ekip sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Graz kentinde bulunan Merkur Arena'da oynanan mücadelede sahaya; Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bertuğ, Fred, Tadic, Szymanski, Kent ve Dzeko 11'iyle çıktı.
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe 5. dakikada Szymanski, 33'te Dusan Tadic, 37'de Ryan Kert ve 45. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda bambaşka bir 11'le mücadele eden Sarı-Lacivertliler başka gol bulamadı ve maçı ilk yarıdaki gollerle 4-0 kazandı.
Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirmiş, burada Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.
Ardından, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Hırvatistan ekibi Hajduk Split’e 1-0 yenildi.
Jose Mourinho’nun ekibi, Strasbourg maçının ardından Avusturya kampını tamamladı.

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