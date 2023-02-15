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Beşiktaş'ta flaş Josef De Souza gelişmesi. Kararını öne çekti

Beşiktaş'ın kaptan Josef De Souza, ayrılık kararını öne çekti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:01
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Josef De Souza kararını verdi

Beşiktaş'ta flaş Josef De Souza gelişmesi. Kararını öne çekti
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Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında rakip taraftarların sahaya girmesinin ardından yaptığı hareket nedeniyle ceza alan ve sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını söyleyen Josef de Souza, bu kararını öne çekti.

AYRILMASINA ONAY VERDİ
34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Josef de Souza'nın ayrılmasına onay verdi. Beşiktaş Yönetimi de bu kararın ardından Josef de Souza'nın bu talebini kabul etti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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