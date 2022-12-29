Josef de Souza'nın gözleri doldu 'Acı veren bir haber'

Josef, Pele'nin hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirterek, gözleri dolu dolu şu açıklamayı yaptı:

"Pele'nin ölmesi, üzüntü verici bir haber. Acı veren bir haber ama hayat bir yerde sona eriyor. İdol bir isimdi. Böylesine büyük bir ismin öldüğünü kabullenmek... Pele belki de en büyük efsaneydi. Biz, onu hep hatırlayacağız."

Josef, maçla ilgili olarak da "İyi ve büyük bir takıma karşı oynadık, önemli bir galibiyet aldık. Adana Demirspor ligin iyi takımlarından biri ve ikinci kez kaybettiler. Onları yenmek kolay değil." dedi.