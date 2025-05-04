Josef de Souza'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sözleri! Jose Mourinho için olay yorum

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ve Avrupa yarışını doğrudan etkileyecek olan mücadeleye saatler kala heyecan doruğa ulaşmışken daha önce iki takımın formasını da giyen Josef de Souza açıklamalar yaptı.

İşte Brezilyalı oyuncunun açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK DAHA ZOR"

Soru: Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin senin için anlamı büyük. Her iki takımda da oynamış biri olarak derbiyi hangi tarafta oynamak daha zor?

Josef de Souza: Evet, Türkiye'nin iki büyük takımının bir parçası olduğum için çok mutluyum ama Beşiktaş'a karşı Beşiktaş'ın evinde oynamak bana daha zor geliyor.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERDİM"

Soru: İki takımdan birini seçecek olsan hangisinde ömrünün sonuna kadar oynamak isterdin?

Josef de Souza: Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum, çünkü Türkiye'de bana kapıyı onlar açtı ama Beşiktaş taraftarının bana davranış şekli nedeniyle hayatım boyunca Beşiktaş için oynamak isterdim. Onların yeri bende çok farklı. Unutulmaz anılarım var.

"JOSE MOURINHO'YA İNANMIYORUM"

Soru: Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'de çok fazla eleştiri aldı. Burada şampiyon olabilir mi?

Josef de Souza: Sanmıyorum. Ben Jose Mourinho'nun ligi kazanabileceğine pek inanmıyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye'den ligi ve oyuncuları tanıyan bir teknik direktör ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

"GEDSON VE TALISCA ORTAYA ÇIKAR"

Soru: Hangi oyuncuların öne çıkmasını bekliyorsun? Maçın yıldızları kimler olur?

Josef de Souza: Beşiktaş için umarım Gedson öne çıkar. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'ya inanıyorum. Fenerbahçe'de ise öne çıkabilecek isim Anderson Talisca. Son maçlarda çok formda. Gol bulabilir bu maçta da.

"2-2 BİTER"

Soru: Maç hangi skorla biter ve kim kazanır?

Josef de Souza: Ben iki takım için oldukça zor bir maç olacağını ve iki tarafın da zorlanacağını düşünüyorum. Bence bu derbi 2-2 bitecek. Beşiktaş böyle maçlarda reaksiyon gösteriyor.