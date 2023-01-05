Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray göndermesi

Tecrübeli oyuncu, derbinin öneminin farkında olduğunu belirtti.

Joshua King'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Önemli bir derbi oynayacağız"

"Son maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası iki maçtan galibiyetle ayrıldık. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Bir derbi maçı oynayacağız. Geldiğimde en yakın arkadaşım bana '8 Ocak'taki Galatasaray maçına hazır ol' demişti. Taraftarlarımız hep yanımızda oldular. Biliyoruz ki pazar günü de arkamızda olacaklar. Bu maç için sabırsızlanıyoruz."

"Türk arkadaşlarım bana 'Galatasaray'a karşı gol atarsan taraftarlar seni daha çok sever' demişlerdi ama ben bunu düşünmüyorum. Takıma yardım etmek istiyorum. Asıl amacımız lig şampiyonu olmak. Ben, her maçta takımıma 3 puan için yardım etmek istiyorum. Ekstra olarak gol atmaya odaklanmıyorum. Hızım ve yeteneklerimle takımıma yardım etmek istiyorum."

"Jesus gibi bir teknik direktörle..."

"Her oyuncu için sakatlık zordur. İyi başlamıştım ama 10 haftalık bir sakatlık yaşadım. Mental anlamda zor bir dönemdi. Milli arada çok iyi çalıştım. Dünya Kupası arası benim için bir mucize gibi oldu. Sezon öncesi hazırlık dönemi geçirememiştim ve bu arada çok çalıştım. Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı maçlar oluyor ama elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Jesus gibi bir teknik direktörle büyük şeyler başarmamanız pek mümkün değil."

"Gol sevincim içinden gelen bir şeydi. Daha önce yapmamıştım. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi daha önce hiç görmemiştim. Kendiliğinden çıktı. O an kendimi bir asker gibi hissettim. Galatasaray'a gol atarsam o sevinci yapabilirim."

"Pazar günü kimin daha iyi olduğunu göreceğiz"

"Kendimi iyi hissediyorum. İyi oyuncularımız var ve teknik direktörümüzün doğru yapısı ve taktikleriyle, çok çalışarak başarılı oluyoruz. Her maçta ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Dünya Kupası arasında çok çalıştık. Bu şartlar oluştuktan sonra performans sergilemek kolay oluyor. Evimizdeki maçlarda bir futbolcunun kalbinden oynamaması imkansız."

"Bir gün fazla dinlenmenin avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer 2-3 gün fazladan dinlenseydik avantaj olabilirdi. Dün Galatasaray'ın maçını izledim. Onların da dinlenmek için süreleri var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Onları hazır gördüm ve biz de hazırız. Pazar günü kimin daha iyi olduğunu göreceğiz."

"Ben futbolcuyum. Sahada yaptıklarıma odaklanıyorum. Hakemlere güveniyorum. Premier Lig'de de bazı takımlar hakem kararlarından memnun olamayabiliyorlardı. Hakemler de insan ve hata yapabilirler. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Sahada çok fazla sertlik, mücadele ve tartışma olabilir ama hakemin yapması gereken şey, oyunun akmasını sağlamak olmalı."