Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, 5-0 kazanılan ve kendisinin de 1 gol attığı Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunurken üzücü haberi de paylaştı.

Oynama süreleri hakkında konuşan King,"Genel olarak her zaman sabırlı olmaya çalışıyorum. Şans bulmayı bekliyorum. Hocamız da bana şans verince elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de rahat bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Maç maç odaklanıyoruz. Bugünkü rakibimiz Rizespor'du, yüzde yüz odaklanmıştık. Şimdi Konferans Ligi'nde maç oynayacağız. Yarından itibaren o maça odaklanacağız. İyi bir takımız, her maçı kazanmak için o. Perşembe günü de kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.

"MALESEF ÖLDÜ"

Kendisine çok yakın olan şoförünü kaybettiğini söyleyen King, "Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Amcam gibiydi. Benim için zor bir hafta oldu. Murat Adkovaycın, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem için bir koruyucuydu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor." dedi.