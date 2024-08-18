JP Morgan 2025 yılı dolar tahminini açıkladı

ABD merkezli olan Amerikan yatırım bankası JP Morga’ın THY’ye ilişkin fiyat değerlendirmesi yaptığı raporda 2025 yılı sonunda doların ne kadar olacağını öngördüğünü açıkladı.

CNBC-E’den Ahmet Bal’ın haberine göre, JP Morgan THY’nin Aralık 2025’te hedef fiyatının 494 lira olacağını tahmin ederken hisse fiyatının da dolar bazında 11,8 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu sonuçla beraber JP Morgan’ın 2025 sonu için dolar/TL tahmininin 41,86 olduğunu gösterdi.

Dünyaca ünlü bankanın THY için bir önceki tahmininin Haziran 2025 dönemini kapsadığı bu tahminde de THY’deki hedef fiyatın 334 lira olduğu belirtilmişti. Bu fiyatın dolar karşılığı ise 7,8 dolardı. Aynı değerlendirmede Haziran 2025 için 42,82 olduğunu gösteriyordu.

Son değerlendirme incelendiğinde ise JP Morgan’ın dolar beklentisinin Haziran 2025 42,82 liradan Aralık 2025 için 41,86 indiği görüldü.