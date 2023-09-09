JP Morgan'dan yatırımcılara 'Türk lirası' tavsiyesi: Ucuz ve rekabetçi

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başladı. Bankanın analizine göre, TL ucuz ve rekabetçi.

KAYNAK: AA
JP Morgan'dan yatırımcılara 'Türk lirası' tavsiyesi: Ucuz ve rekabetçi

ABD merkezli yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan'ın yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Zorlu makroekonomik koşullara rağmen ortodoks politikalara geçişin kararlı olduğu belirtilen bilgi notunda, 250 baz puan artış olacağı yönündeki piyasa beklentilerine karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), en son toplantısında politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığı, bu sinyallerin, siyasi destekle hareket edildiğine işaret ettiği kaydedildi.

Bilgi notunda, "Model portföyümüze küçük bir miktar 'TL ağırlık artır' pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz." denildi.

"REZERVLER ILIMLI HIZDA BÜYÜYECEK"

Yetkililerin, dolar/TL kurunda daha fazla yukarı yöne izin vermeyecek teşvikler getirdiği belirtilen bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda analizlerimiz, TL'nin ucuz ve rekabetçi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla TL'de ek bir devalüasyon gerekmiyor. Yetkililerin, döviz rezervlerinde bir kayıp olmaksızın dolar/TL kurunu istikrarlı bir düzeyde tutabilecekleri kanaatindeyiz, aslında rezervler ılımlı bir hızda büyüyecek gibi görünüyor. Bunun sebebi, kredi büyümesinin yıllık yaklaşık yüzde 40-50'ye düşerek reel olarak negatife dönmesi ve kredi faizlerinin önemli oranda artmış olmasıdır. Turizm gelirleriyle birlikte ağustos-ekim aylarında ılımlı bir cari fazla elde edilebilir. Bunun sonucunda ise istikrarlı bir dolar/TL kurunun pozitif getiri vermesi beklenebilir."

İlgili Haberler
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı: 2 yıl sonra revize edildi
İslam Memiş "Bunu yaparsanız fırsatları sonsuza dek kapamış olursunuz" diyerek uyardı. Altın sahiplerine operasyon çekilecek
Merkez Bankası enflasyonda suçluyu buldu
JP Morgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti: 2024'te tavan yapacak
BDDK'dan kredi sistemine ilişkin yeni karar
Dolardan Türk lirasına geçenlere bakın ne olacak! Duyan kulaklarına inanamayacak
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Yaşam
Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Feyyaz Yiğit dosyayı paylaştı: Gibi'nin 5. sezonu yolda Kültür Sanat
Feyyaz Yiğit dosyayı paylaştı: Gibi'nin 5. sezonu yolda
Porsuk Çayı’na düşen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti Yaşam
Porsuk Çayı’na düşen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik Güncel
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik
Emekliye 3. ikramiye verilecek mi? Gözler Meclis'e çevrildi Güncel
Emekliye 3. ikramiye verilecek mi? Gözler Meclis'e çevrildi
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem