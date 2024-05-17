JPMorgan CEO’sundan piyasa mesajı

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, bir konuşmasında piyasaların enflasyonun olası dayanıklılığını hafife aldığını, bir dizi faktörün fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini sağladığını ifade etti.

JPMorgan Küresel Piyasalar Konferansı'nda çıkışa yaptığı açıklamasında, "Enflasyonun temelinde yatanın insanların beklediği gibi gitmeyebileceğini düşünüyorum. Önümüzde enflasyonu insanların beklediğinden biraz daha yüksek tutabilecek pek çok enflasyonist güç olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dimon, yeşil enerjiye geçiş, altyapı inşaatı ve jeopolitik yeniden askerileştirme gibi örnekleri fiyat artışını hızlandıran kaygı verici kaynaklar olarak sıraladı.

Dimon ayrıca yaklaşan politika değişiklikleri de burada rol oynayabileceğini ve artan ticari kısıtlamalar veya süre gelen mali aşırı harcamalar fiyat ivmesini artırabileceğini belirtti.