JPMorgan Dimon’dan kritik uyarı

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, birçok ekonomik göstergenin pozitif olmaya devam ettiğini fakat ileriye bakıldığında bir dizi önemli belirsiz güce karşı tetikte olmayı sürdürdüklerini açıkladı.

Küresel manzaranın rahatsız edici olduğunu söyleyen Dimon, şu ifadelere yer verdi.

"Korkunç savaşlar ve şiddet acılara yol açmaya devam ediyor ve jeopolitik gerilimler artıyor. Devam etmesi muhtemel çok sayıda kalıcı enflasyonist baskı var gibi görünüyor ve son olarak, niceliksel sıkılaştırmanın bu ölçekteki tam etkisini hiçbir zaman gerçek anlamda deneyimlemedik. Bu faktörlerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ancak sürekli olarak müşterilerin yanında olabilmemizi sağlamak için Bankayı çok çeşitli potansiyel ortamlara hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.