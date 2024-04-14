JPMorgan Dimon’dan kritik uyarı

Kaynak: Bloomberght
JPMorgan Dimon’dan kritik uyarı
JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, savaşlar, enflasyon ve para politikası riskleri konusunda uyarıda bulundu.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, birçok ekonomik göstergenin pozitif olmaya devam ettiğini fakat ileriye bakıldığında bir dizi önemli belirsiz güce karşı tetikte olmayı sürdürdüklerini açıkladı.

Küresel manzaranın rahatsız edici olduğunu söyleyen Dimon, şu ifadelere yer verdi.

"Korkunç savaşlar ve şiddet acılara yol açmaya devam ediyor ve jeopolitik gerilimler artıyor. Devam etmesi muhtemel çok sayıda kalıcı enflasyonist baskı var gibi görünüyor ve son olarak, niceliksel sıkılaştırmanın bu ölçekteki tam etkisini hiçbir zaman gerçek anlamda deneyimlemedik. Bu faktörlerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ancak sürekli olarak müşterilerin yanında olabilmemizi sağlamak için Bankayı çok çeşitli potansiyel ortamlara hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
ABD’den Rusya’ya yeni kısıtlama
ABD’den Rusya’ya yeni kısıtlama
Citi'nin net kârında büyük kayıp
Citi'nin net kârında büyük kayıp
Wells Fargo'nun net kârı azaldı
Wells Fargo'nun net kârı azaldı
JPMorgan’ın ilk çeyrek bilançosu dudak uçuklattı
JPMorgan’ın ilk çeyrek bilançosu dudak uçuklattı
Dünya dijital baskı endüstrisi İstanbul’da buluşacak
Dünya dijital baskı endüstrisi İstanbul’da buluşacak
Türkiye’de en fazla eleman aranan meslekler belli oldu
Türkiye’de en fazla eleman aranan meslekler belli oldu
Son Haberler
Leyleğin ömrü laklakla geçer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Leyleğin ömrü laklakla geçer atasözünün anlamı nedir?
Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti Gündem
Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti
Latife latif gerek atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Latife latif gerek atasözünün anlamı nedir?
Çiçeklerin ömrü bu sayede daha çok uzayacak Keşfet
Çiçeklerin ömrü bu sayede daha çok uzayacak
TFF Fatih Terim'i görmezden geldi Spor
TFF Fatih Terim'i görmezden geldi
Büfeci müşteriyi kovalayıp silahla vurdu. Tost ücreti kavgasında kurşun yağdı Yaşam
Büfeci müşteriyi kovalayıp silahla vurdu. Tost ücreti kavgasında kurşun yağdı
İsrail Ordusundan açıklama. 'Saldırıların yüzde 99'u engellendi' Dünya
İsrail Ordusundan açıklama. 'Saldırıların yüzde 99'u engellendi'