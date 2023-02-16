Merkez Bankası'nın deprem sonrası alacağı ilk faiz kararını JP Morgan açıkladı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Bu rakam GSYH'nin yüzde 2,5'ine denk geliyor.

İşte bu duyurunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapılacak olana Para Politikası toplantısında alınacak kararı da tahmin etti. JPMorgan TCMB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8'e indireceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine yüzde 9'da dur diyeceği belirtiliyordu. Şimdi bakalım haftaya yapılacak toplantıda politika faizine indirim gelcek mi?