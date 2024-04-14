JPMorgan’ın ilk çeyrek bilançosu dudak uçuklattı

Kaynak: Bloomberght
JPMorgan’ın ilk çeyrek bilançosu dudak uçuklattı
ABD'li yatırım bankalarından olan JPMorgan ilk çeyrek bilançosunu açıkladı.

JPMorgan Chase tarafından yapılan açıklama kapsamında, bankanın geliri yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 41,9 milyar dolara çıktı.

Banka, geçen yılın aynı döneminde 38,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın 2024’ün birinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artışla 13,4 milyar dolara yükseldi.

JPMorgan Chase, 2023'ün ilk çeyreğinde 12,6 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da ilk çeyrekte 4,44 doları gördü. Bankanın hisse başına kârı, 2023’ün aynı döneminde 4,10 dolar düzeyindeydi.

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