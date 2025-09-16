Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu

Bir dönem Manchester United ve Galatasaray'da da forma giyen Juan Mata, Melbourne Victory ile anlaştı.

İspanyol futbolcu Juan Mata, Avustralya'nın Melbourne Victory takımına transfer oldu. 37 yaşındaki Mata, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sabah saatlerinde takım arkadaşları ve teknik heyetle bir araya gelen Juan Mata, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mata, "Beni burada gerçekten istediklerini hissettim. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Umarım geçen sezonki gibi finallere gideriz fakat bu kez kazanacağız" dedi.

Real Madrid altyapısından yetişen Juan Mata; Valencia, Chelsea, Manchester United, Vissel Kobe ve Western Sydney takımlarında forma giydi.

