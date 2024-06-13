Jübilesini boynuna 7 altın taktığı boğayı satışa çıkararak yaptı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Düzce’de kurbanlıkların bulunduğu pazarda hareketlilik yaşanıyor. Ancak yaşanan hareketlilikte ilginç görüntülerde oluşuyor.

Yıllarca kurbanlık satarak yaşamını sürdüren Salih İnanç, artık bu mesleği yapmayacağını belirtti. Son hayvanı satınca jübilesini yapacağı için ilginç bir yola başvurdu.

Salih İnanç "Hatıra olsun son hayvanımın boynuna 7 tane altın taktım. Alana hediyem olsun. 7 tane altın taktık. Bu adeti her sene yaptım. Bu sene de jübilem olduğu için tekrarladım" dedi.