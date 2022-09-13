Emmy Ödül Töreni’nde şıklık yarışı! Julia Garner göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
Emmy Ödül Töreni’nde şıklık yarışı! Julia Garner göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Canlı olarak yayınlanan törenin kırmızı halısında ise şıklık yarışı vardı. Ozark'taki oyunculuğuyla beğeni toplayan ve Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alan Julia Garner, göbek dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.
Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:33 Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:35