13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Emmy Ödül Töreni’nde şıklık yarışı! Julia Garner göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu

Emmy Ödül Töreni’nde şıklık yarışı! Julia Garner göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu

Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Canlı olarak yayınlanan törenin kırmızı halısında ise şıklık yarışı vardı. Ozark'taki oyunculuğuyla beğeni toplayan ve Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alan Julia Garner, göbek dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:33
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:35
Takip Et
1/22

2/22

74. Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. Saturday Night Live'dan Kenan Thompson'ın ev sahipliğini yaptığı gecede televizyonun en iyi isimleri bir araya geldi.

3/22

Geçtiğimiz senenin aksine ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Törende boy gösteren ünlü kadınlar, desenli ve dekolteli kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

4/22

Zendaya

5/22

Lizzo

6/22

Sydney Sweeney

7/22

Lisa Ann Walter

8/22

Hoyeon

9/22

Ariana DeBose

10/22

Sarah Snook

11/22

Brian Cox ve Nicole Ansari-Cox

12/22

Alexandra Daddario

13/22

Kaitlin Olson

14/22

Mindy Kaling

15/22

Britt Lower

16/22

Connie Britto

17/22

Jamie Lee

18/22

Oyuncu Julia Garner, dün akşam 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'nde iddialı kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

19/22

Garner, göbek dekolteli siyah elbisesiyle geceye damga vurdu.

20/22

21/22

22/22

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
1
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
2
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
5
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
6
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Aydın Buharkent Belediyesi işçi alacak
﻿Aydın Buharkent Belediyesi işçi alacak
﻿Aydın Buharkent Belediyesi işçi alacak
﻿İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü
﻿İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü
﻿İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü
﻿FIFA'dan Valencia'ya büyük şok. İhraçla karşı karşıya
﻿FIFA'dan Valencia'ya büyük şok. İhraçla karşı karşıya
﻿FIFA'dan Valencia'ya büyük şok. İhraçla karşı karşıya
﻿Liberya'yı sarsan 3 istifa: ABD'nin yaptırım listesine alması yetti
﻿Liberya'yı sarsan 3 istifa: ABD'nin yaptırım listesine alması yetti
﻿Liberya'yı sarsan 3 istifa: ABD'nin yaptırım listesine alması yetti
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿TÜSİAD Başkanı Turan’ın bacanağı naylon faturacı çıktı
﻿TÜSİAD Başkanı Turan’ın bacanağı naylon faturacı çıktı
﻿TÜSİAD Başkanı Turan’ın bacanağı naylon faturacı çıktı
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Hatay’da kartpostallık dolunay manzarası
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿Endonezya'da halk hükümetin yüzde 30'luk akaryakıt zammını protesto etti
﻿Endonezya'da halk hükümetin yüzde 30'luk akaryakıt zammını protesto etti
﻿Endonezya'da halk hükümetin yüzde 30'luk akaryakıt zammını protesto etti
﻿Amerikalı oyuncu Megan Fox'un fotoğrafları olay oldu. Göğüs estetiği dikkat çekti
﻿Amerikalı oyuncu Megan Fox'un fotoğrafları olay oldu. Göğüs estetiği dikkat çekti
﻿Amerikalı oyuncu Megan Fox'un fotoğrafları olay oldu. Göğüs estetiği dikkat çekti
﻿Selin Ciğerci ikinci kez boşanınca estetik yaptırmaya koştu. Kendini yenileyip imaj değiştirdi
﻿Selin Ciğerci ikinci kez boşanınca estetik yaptırmaya koştu. Kendini yenileyip imaj değiştirdi
﻿Selin Ciğerci ikinci kez boşanınca estetik yaptırmaya koştu. Kendini yenileyip imaj değiştirdi
﻿Ders zili çaldı! Ünlüler çocuklarını okula yolladı
﻿Ders zili çaldı! Ünlüler çocuklarını okula yolladı
﻿Ders zili çaldı! Ünlüler çocuklarını okula yolladı
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.