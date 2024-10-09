Jurgen Kloop’un yeni mesleği belli oldu. Liverpool’dan kendi isteğiyle ayrılmıştı

Futbol dünyasının en önemli teknik direktörlerinden biri olarak görülen Jürgen Klopp, 2025 yılının ocak itibarıyla Red Bull'un küresel futbol direktörü olarak yeni bir göreve hazırlanıyor. 57 yaşındaki Klopp, yaklaşık dokuz sene boyunca başarıdan başarıya koştuğu Liverpool'dan 2023-24 sezonunun sonunda ayrıldığını açıklamış ve "enerjisinin tükendiğini" belirtmişti.

"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

Klopp, yaptığı basın açıklamasında, "Yaklaşık 25 yıllık saha kenarı deneyimimin ardından böyle bir projede yer almaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Görevim değişmiş olabilir, ancak futbola ve bu oyunu bu kadar özel kılan insanlara olan tutkum asla azalmadı” dedi.

Alman teknik direktör, Red Bull bünyesinde dünya çapındaki futbol yeteneklerini geliştirme hedefini açıklarken, Red Bull’un sporun diğer alanlarındaki deneyimlerinden de yararlanarak bu hedefi daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Red Bull'un Bundesliga'daki temsilcisi RB Leipzig, Avusturya'da RB Salzburg ve Amerika'daki New York Red Bulls gibi dünya çapında birçok kulübü bulunuyor.