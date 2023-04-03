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Klopp'tan flaş ayrılık çıkışı: Ben ayakta kalan son adamım

Liverpool'un bu sezon hem ligde ve hem Şampiyonlar Liginde elenmesinin ardından gözler Klopp'a çevrildi. Rodgers ve Conte'nin ayrılmasının ardından Klopp, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 19:08
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Jürgen Klopp ayrılık iddialarına yanıt verdi

Klopp'tan flaş ayrılık çıkışı: Ben ayakta kalan son adamım
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un son 5 yıldaki çıkışı herkes tarafından konuşuluyor. 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi finali, 1 Premier Lig kupası başta olmak üzere pek çok istikrarlı başarı gösteren Jürgen Klopp'un öğrencileri, bu sezon istenilen başarıyı sağlayamıyor.

"BEN AYAKTA KALAN SON ADAMIM"
Chelsea'nın Potter ve Leicester'ın Rodgers'ı göndermesi hakkında Klopp, gazetecilere şunları söyledi: "Bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? Neden hala Liverpool'un teknik direktörüyüm? Neden hala bu koltukta oturuyorum? Ben, ayakta kalan son adamım!"

"BİR ŞEYLER KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"
Daha sonra şunları ekledi: "Bu sezon yaptıklarımızdan dolayı değil, geçmişten dolayı burada oturduğumun farkındayım. İlk sezonum olsaydı, biraz farklı olurdu. Bir şeyler kazanmak için buradayım. Bunu yüzde 100 biliyorum. Son birkaç yılda olanlar için burada olduğumu biliyorum ve buna güvenmek hoşuma gidiyor. Tamamen konsantre olmaya çalışıyoruz ve bunu çözmemiz gerekiyor. Kötü oynamaya devam edemeyiz. Bu tür şeyler yaptığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradım, ama şimdi bir çıkış yolu bulmalıyız."

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