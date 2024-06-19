Justin Timberlake tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Justin Timberlake tutuklandı

Pop yıldızı Justin Timberlake 18 Haziran'da New York eyaletinde alkollü araç kullanma suçlamasıyla tutuklandı.

ABD basınında yer alan habere göre, Timberlake'in alkollü araç kullandığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyordu. Bugün görülen mahkemede yıldız sanatçının tutuklandığı bildirildi.

43 yaşındaki Timberlake altıncı albümü Everything I Think It Was'ın dünya çapındaki turnesine başlamadan önce bu hafta sonu Chicago'da iki ve önümüzdeki hafta da New York City'de üç konser planlamıştı.

Popüler erkek grubu NSYNC'nin eski bir üyesi olan Timberlake, aktör, şarkı yazarı ve dünyanın en çok tanınan müzik sanatçılarından biri.

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