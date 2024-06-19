Adanalı ‘Fiko’nun yuvası dağılıyor mu? Açıklama geldi

Tiyatro sahnesine 1999 yılında adım atan ve 2008 yılında 'Adanalı' dizisindeki 'Fiko' rolüyle tanınan Umut Oğuz, 2018'de Sevilay Tilda ile evlendi.

Çift, 2019 yılında oğulları Dora'yı dünyaya getirdi.

Ancak ünlü çiftten beklenmedik bir haber geldi.

Sevilay Tilda Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla boşanma kararlarını duyurdu.

“EVET, AYRILIYORUZ”

Sevilay Tilda Oğuz, şu sözleri paylaştı:

“Merak edenler için; evet, ayrılıyoruz. Boşanma süreci başladı. Mahkememiz sürüyor. Dora'mız var, bu yüzden olayları karmaşık hale getirmek istemedim. Bu dönemde katılamadığımız etkinlikler ve ertelediğimiz buluşmalar için özür dilerim. Herkes için iyi dileklerimi sunuyorum ve sizleri sevgiyle selamlıyorum.”

PAYLAŞIM YAPMADI

Boşanma açıklamasının ardından Umut Oğuz, spor yaptığına dair bir hikaye paylaştı fakat ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

UMUT OĞUZ KİMDİR?

Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara'da öğretmen bir ailede dünyaya gelmişti.

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünü bitirmişti.

Otellerde barmenlik yaparken komik bulunup animasyon ekibine dahil edilmişti.

Daha sonra Ahmet Gülhan'ın kendisini keşfetmesiyle 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamış ve birçok tiyatroda rol almıştı.

2008 yılında Adanalı dizisinde Fiko karakterini canlandırmasıyla tanınmıştı. Bu diziyle geniş kitlelere adını duyuran Oğuz, Bana Bir Soygun Yaz 2, Her Şey Mümkün, Bana Git De ve Kariyer gibi sinema filmlerinde de yer almıştı.

Ayrıca Lezize Nine, Hayat Sevince Güzel, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Adalet Noktası gibi dizilerde de rol almıştı.

2018 yılında Sevilay Tilda ile evlenen Oğuz'un, 2019 yılında Dora adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Çift, 2024 yılında ise boşanma kararı almıştı.