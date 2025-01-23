Juventus, Chelsea'li Renato Veiga'yı kiraladı

Chelsea, 2023 yazında Basel’den 11.8 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle kadrosuna kattığı Renato Veiga’yı Juventus’a kiralık olarak gönderdi. İtalya kulübü, Portekizli futbolcunun maaşını karşılamayı ve 3.8 milyon sterlinlik bir kiralama bedeli ödemeyi kabul etti. Ancak, söz konusu kiralama anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Portekizli oyuncu, Chelsea'de bugüne kadar sadece bir Premier Lig maçında ilk 11'de şans buldu ve toplamda 18 resmi maça çıktı. Savunma hattında genellikle sol bek olarak görev almasına karşın, kendisinin daha çok stoper pozisyonunda oynamak istediği biliniyor. Kaynaklar, Veiga’nın bu durumu nedeniyle motivasyon kaybı yaşadığını ve bu nedenle Juventus'a gitme kararı aldığını belirtiyor.

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yalnızca tek bir pozisyonda oynamak isteyen bir oyuncunun zorluk yaşayacağını ifade etmişti. Maresca, aynı zamanda oyuncuya takımda kalma çağrısında bulunmuştu. Ancak Veiga, Juventus’a gitmek için oldukça kararlıydı, zira 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımında yer alabilmek için daha fazla maç oynamak istiyordu.

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JUVENTUS'UN BORUSSİA DORTMUND’A KARŞI GALİBİYETİ

Juventus, Veiga’nın transferinde Borussia Dortmund’u geride bırakarak büyük bir rekabeti kazandı. Bu transfer, Juventus’un savunma hattını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Portekizli oyuncunun, Juventus’un hedeflerine katkıda bulunması bekleniyor.

Chelsea için, kadroda daha fazla forma şansı bulması beklenen Veiga, Juventus’ta daha fazla süre alacağına inanılıyor. Juventus’un, kendisini Serie A’da ve Avrupa arenasında daha fazla görmek istediği ifade ediliyor. Bu gelişme, Chelsea'nin genç oyuncularını daha fazla sahaya sürme planlarının bir parçası olarak yorumlanıyor.