Juventus finale yükseldi. Kenan Yıldız detayı

Kaynak: AA
Juventus finale yükseldi. Kenan Yıldız detayı
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Lazio'yu eleyerek finale çıktı.

İtalya Kupası yarı finalinde evindeki ilk maçı 2-0 kazanan Juventus, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında 2-1 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

Rövanş karşılaşmasında Lazio, 12. ve 48. dakikalarda Valentin Castellanos'un golüyle 2-0 öne geçerken Juventus, 83. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle farkı bire indirdi ve maç da 2-1 sona erdi. Bu sonuçla, Juventus, İtalya Kupası'nda finale çıktı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada oyuna girdi.

Diğer yarı final eşleşmesinde bu akşam Atalanta, Fiorentina'yı konuk edecek. İlk maçı Fiorentina evinde 1-0 kazanmıştı.

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