Juventus taraftarlarının öfkesi dinmek bilmiyor

Juventus, Serie A'da dördüncü sırada yer alıyor ve lider Inter'in altı puan gerisinde bulunuyor. Verona karşısında alınacak bir galibiyet, puan farkını kapatmak adına büyük önem taşıyor. Ancak, son haftalarda yaşanan hayal kırıklıkları, taraftarların sabrını taşırdı.

Geçtiğimiz hafta, Juventus, Coppa Italia çeyrek finalinde Empoli'ye penaltılarla elenerek büyük bir şok yaşadı. Bu mağlubiyet, taraftarların öfkesini artırdı ve takımın performansı ciddi şekilde eleştirildi.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSV Eindhoven'a elenmek, sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak kaydedildi. Bu sonuçlar, taraftarların teknik direktör Thiago Motta'ya olan güvenini sarsarken, oyuncuların da performansı sorgulanmaya başlandı.

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Thiago Motta, geçtiğimiz yaz Juventus ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Ancak alınan kötü sonuçlar sonrası kulüp yönetimi içinde Motta’nın durumu tartışılmaya başlandı. Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Perşembe günü yaptığı açıklamada Motta’nın görevden alınma riskinin olmadığını söyledi.

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Taraftarların tepkileri, sadece protestolarla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada da takım ve teknik direktöre yönelik eleştiriler çığ gibi büyüyor. Özellikle, "Bu formanın ağırlığını taşıyacak adamlar aranıyor. O zamana kadar sarı renkte oynayın." gibi ifadeler, taraftarların duygularını açıkça yansıtıyor.

Juventus'un önünde zorlu bir fikstür bulunuyor ve takımın toparlanması için acil önlemler alınması gerekiyor. Thiago Motta'nın geleceği belirsizliğini korurken, taraftarların güvenini yeniden kazanmak için somut adımlar atılması şart.