Juventus'tan Kenan Yıldız sürprizi

Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yapılan sözleşme görüşmelerinde nihayet mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, genç yeteneğin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Bu yeni anlaşma kapsamında Kenan Yıldız, yıllık 1 milyon 600 bin Euro maaş ve performansa dayalı bonuslar alacak. Ayrıca, Juventus’un Kenan’a büyük bir güven göstererek ona 10 numaralı formayı verdiği belirtildi.

Bu forma, kulübün tarihinde önemli bir yere sahip ve Kenan’ın yeteneklerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Juventus taraftarları, genç yıldızın bu yeni dönemde takıma büyük katkılar sağlayacağına inanıyor.