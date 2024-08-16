Acun Ilıcalı Chelsea ile anlaştı

Premier Lig'e yükselme hesapları yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te sezona hayal kırıklığı ile başlamıştı.
Sahasında konuk ettiği Bristol City ile 1-1 berabere kalan Hull City kadrosuna takviye yapma kararı almıştı.
Hull City, Chelsea'nin genç yeteneği Mason Burstow'u renklerine bağladı. 21 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği açıklandı.
Geçen sezon Sunderland'da kiralık oynayan Burstow, 20 maçta 1 gol, 1 aistlik performans sergilemişti.
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