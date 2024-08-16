Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ BELİRGİNLEŞİYOR

2024 yılı Temmuz ayı verileri, Türkiye'nin iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığını net bir şekilde ortaya koydu. Ortalama sıcaklıkların artış eğiliminde olduğu bu dönemde, ekstrem sıcaklık olayları daha sık yaşanırken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ilerleyen yıllarda daha da belirgin hale geleceği öngörülüyor. Bu durum, hem doğal ekosistemler üzerinde hem de insan yaşamı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir, bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.