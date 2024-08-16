Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı

Verilere göre, İspir, Oltu ve Doğubayazıt çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken; Emirdağ, Göksun, Tefenni, Korkuteli, Sivas, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şebinkarahisar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Cizre ve Birecik civarında sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Ülkenin diğer bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.