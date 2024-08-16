Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı

Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı
Kaynak: Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2024 Temmuz ayının son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olduğunu belirterek dikkat çekici veriler paylaştı.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 1

MGM'nin yayımladığı "2024 Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Raporu"na göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar önemli ölçüde artış gösterdi.

1991-2020 dönemi temmuz ayı ortalama sıcaklık değeri 25 santigrat derece olarak belirlenmişken, 2024 yılı temmuz ayında bu değer 26,7 santigrat dereceye yükseldi. Bu artış, normallerin 1,7 santigrat derece üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu veriler ışığında, 2024 yılı temmuz ayı, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kaydedildi.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 2

Verilere göre, İspir, Oltu ve Doğubayazıt çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken; Emirdağ, Göksun, Tefenni, Korkuteli, Sivas, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şebinkarahisar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Cizre ve Birecik civarında sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Ülkenin diğer bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 3

Temmuz ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da 5,2 santigrat derece olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise Cizre'de 45,9 santigrat derece ile tespit edildi. 2024 yılı temmuz ayı, ortalama minimum sıcaklıklar açısından 1991-2020 normallerinin 2,4 santigrat derece üzerinde, ortalama maksimum sıcaklıklar açısından ise normallerin 0,7 santigrat derece üzerinde gerçekleşti.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 4

MARMARA'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

2024 Temmuz ayında Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Normalde 24,4 santigrat derece olan bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı, bu yıl 27,2 santigrat derece olarak kaydedildi.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 5

Marmara Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 12,8 santigrat derece ile Balıkesir'in Gönen ilçesinde ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 41,4 santigrat derece ile Uzunköprü'de görüldü. Bu veriler, bölgedeki sıcaklık artışının ne denli belirgin olduğunu ortaya koyuyor.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 6

GÜNEYDOĞU'DA REKOR SICAKLIKLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 2024 Temmuz ayı sıcaklık verileri, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Cizre ve Birecik çevrelerinde mevsim normallerine yakın bir seyir izlerken, bölgenin diğer kesimlerinde normallerin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 7

Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 31,1 santigrat derece olarak belirlenirken, 2024 yılı Temmuz ayında bu değer 32,4 santigrat dereceye çıktı. En düşük sıcaklık Birecik'te 16,2 santigrat derece olarak kaydedilirken, Cizre'de 45,9 santigrat derece ile en yüksek sıcaklık gözlendi.

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Meteoroloji kritik raporu paylaştı. Son 53 yılın rekoru kırıldı 8

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ BELİRGİNLEŞİYOR

2024 yılı Temmuz ayı verileri, Türkiye'nin iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığını net bir şekilde ortaya koydu. Ortalama sıcaklıkların artış eğiliminde olduğu bu dönemde, ekstrem sıcaklık olayları daha sık yaşanırken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ilerleyen yıllarda daha da belirgin hale geleceği öngörülüyor. Bu durum, hem doğal ekosistemler üzerinde hem de insan yaşamı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir, bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

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