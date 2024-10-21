Juventus’un hesabından bu mesajı paylaştılar: Hoş geldin Arda Güler

Real Madrid forması giyen Arda Güler, sezon başından bu yana beklentilerin altında forma şansı buldu. Milli oyuncu forma giydiği 10 maçta kısıtlı süreler alırken 3 maçta ise sahaya hiç çıkamadı. Arda’nın neredeyse yedek kulübesine mahkum kalması transfer söylentilerini beraberinde getirirken teknik direktör Ancelotti’nin olası bir transfere yeşil ışık yakıp yakmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Arda Güler’in Real Madrid’den ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken sosyal medyada yapılan bir paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı.

JUVENTUS’UN PAYLAŞIMI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Juventus’un İngilizce hesabından yapılan paylaşımda Arda Güler’in transfer edildiği duyuruldu. Paylaşımda "Juventus'a hoş geldin Arda Güler. Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası. Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?" ifadeleri yer aldı.

Ancak bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Bir grup bilgisayar korsanının Juventus2un sosyal medya hesabını ele geçirerek Arda Güler paylaşımı yaptığı öğrenildi. Ancak paylaşımın kısa sürede yayılması dikkat çekti.