KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu: Siyasi eşitlik için 162 yıl beklemeye tahammülümüz yok

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karoğlu, KA.DER'in 27 yıl önce kurulduğunu ve siyaset başta olmak üzere tüm karar alma mekanizmalarında kadın katılımını arttırmayı ve kadınların lider olarak güçlenmelerine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Derneğin kuruluş yıllarında, siyasete girmek isteyen ve bu alanda var olmak isteyen kadınların destekten yoksun olduğunu ve kendi yol haritalarını belirlemek zorunda kaldıklarını dile getiren Karaoğlu, siyasetin kadınlar ve Türkiye için henüz ana akım haline gelmediğini ifade etti.

SİYASET AKADEMİLERİNE KA.DER’İN KURUCUSU ŞİRİN TEKEL’İN ADI VERİLDİ

KA.DER olarak 1997 yılından bu yana her yıl düzenli olarak siyaset akademileri düzenlediklerini belirten Karaoğlu, bu akademilere derneğin kurucusu olan Şirin Tekeli'nin adını verdiklerini söyledi. 2003 yılında başladıkları eğitimlere bugüne kadar 2 bin 511 kadın adayın katıldığını ve bunlardan bir bölümünün siyasette aktif rol aldığını, birçoğunun ise hala siyasette varlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

'ÖNCELİĞİMİZ MECLİS’İN 300 SANDALYESİNDEKİ KADIN TEMSİLİ'

Karaoğlu, kadınlara hitaben yaptığı çağrıda, KA.DER'in desteklediği Siyaset Okulu'nun kadınların ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımı sunmak için gönülden çalıştığını ve yıllardır herhangi bir karşılık beklemeden ücretsiz olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Artık erkeklerin adına karar alınmasını istemediklerini vurgulayan Karaoğlu, Meclis'in 600 sandalyeli yapısının 300'ünde kadınların olmasını istediklerini ve bu yönde mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti. Karaoğlu, kadınların kurumsal siyasette var olduğunu ve var olmaya devam edeceklerini vurgulayarak bu konuda kararlı olduklarını belirtti.