Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması

Güneş, "Transfer işine ben bakmıyorum. İdman yaptırıyorum ben şu anda. Pozisyonlarımızın hepsi iyi. Şu anda hiçbir şeyimiz yok. Transfer konuşuluyor. Gelen - giden bunlar olabilir. Bugün olmaz dersin, olur. Olur dersin, hiç olmaz." dedi.

Deneyimli teknik adam, Kaan Ayhan çıkmasının haberlerinin çıkmasının hatırlatılması üzerine, "Ben de her gün okuyorum. Kaan da var, bir sürü oyuncular var. Hepsinin içinde bizim de düşündüklerimiz var. Kimlerin olacağını bilmiyorum. Olunca göreceğiz. Çok konuşuluyor. Bir sürü takım talip oluyor." diye konuştu.

Ligde oynayacakları Alanyaspor karşılaşması için de konuşan Şenol Güneş, "Alanya iyi bir takım. İyi pas yapıyor. Topa sahip oluyor. İyi oynamamız gerekiyor. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip cesur, iyi oynuyor. Yeni bir oyuncu gelirse size söyleriz, haberiniz olur." ifadelerini kullandı.

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